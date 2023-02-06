В Семее автобус протащил несколько метров ребенка, зажатого в дверном проеме

В Семее женщина пожаловалась на водителя и кондуктора одного из автобусов. По ее словам, водитель остановился на несколько секунд и, не убедившись, что все вышли, продолжил движение. В это время в дверном проеме зажало ее семилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Жалоба появилась в одном из Instagram-пабликов. Инцидент произошел 5 февраля 2023 года

"Примерно в 10:45 мы с сыном должны были выйти на остановке "Церковь", приготовились к выходу (за нами стояли две женщины, тоже на выход), водитель, остановившись на 2 секунды и не убедившись, что мы вышли, продолжил резко движение, прижав меня дверью и протащив несколько метров моего сына (семь лет)", - говорится в сообщении.

По словам женщины, она "сильно держала сына, не отпускала". Иначе, как отметила родительница, "если бы отпустила, он бы оказался под колесами".

"Ужас, который я испытала, не описать словами! Водитель и кондуктор даже не извинились и не предложили свою помощь", - рассказала женина.

Она отметила, что это не единичный случай, который происходит в маршруте №16, и попросила привлечь к ответственности водителя.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где сообщили, что публикация с жалобой была выявлена в ходе мониторинга соцсетей.

"Женщина рассказала о факте короткой высадки на остановке, где водитель закрыл двери, не убедившись в полной высадке пассажиров. В результате этого семилетний ребенок оказался зажатым в дверном проеме, при этом туловище мальчика было полностью на улице, когда водитель маршрутного автобуса начал движение. Тем самым он создал риск для жизни и здоровья ребенка". Пресс-служба ДП Абайской области

В ведомстве отметили, что 5 февраля в отношении 56-летнего водителя автобуса Hyundai составлен административный протокол по ч. 1 ст. 593 КоАП РК за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

"Данное нарушение влечет административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей", - напомнили в областной полиции.

Ранее сообщалось, что автобус с паломниками перевернулся в Мексике - на трассе между столицей Мексики и городом Пуэбла. В результате ДТП три человека погибли, более 20 - пострадали.