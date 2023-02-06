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Землетрясение произошло на юге Казахстана

Землетрясение произошло на юге Казахстана Фото: Indiana university
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, произошедшее на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 февраля 2023 года в 19 час. 02 мин. 40 сек. алматинского времени.

"Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,7. Магнитуда MPV 5,4. Координаты эпицентра 42.72° с. ш. 69.24° в. д. Глубина 5 км", - говорится в сообщении.

Согласно данным сейсмологов, в Шымкенте землетрясение ощущалось как 2-3 балла, Таразе – как 2 балла, пос. Темирлан – как 3 балла.

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Динара Халдарова
Казахстан Шымкент
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