События

На юге Казахстана произошло землетрясение

сейсмограф, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 17:55 Фото: Indiana University
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение 4 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 17:42, очаг находился в 209 км на северо-восток от Алматы.

Согласно данным МЧС, землетрясение ощущалось в области Жетысу. Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • в городе Текели области Жетысу – 2 б;
  • в поселке Карабулак Ескельдинского района области Жетысу. – 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, сообщили в министерстве.

21 сентября 2025 года, жители Алматы массово получили на свои телефоны тревожные уведомления о землетрясении. Хотя толчков никто не чувствовал.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
