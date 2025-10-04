На юге Казахстана произошло землетрясение

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение 4 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 17:42, очаг находился в 209 км на северо-восток от Алматы.

Согласно данным МЧС, землетрясение ощущалось в области Жетысу. Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

в городе Текели области Жетысу – 2 б;

в поселке Карабулак Ескельдинского района области Жетысу. – 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, сообщили в министерстве.

21 сентября 2025 года, жители Алматы массово получили на свои телефоны тревожные уведомления о землетрясении. Хотя толчков никто не чувствовал.

