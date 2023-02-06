В Шымкенте чиновника от образования подозревают в коррупции

В Шымкенте задержан специалист Управления образования по подозрению в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурен Ергарин, чиновник брал от предпринимателей взятки за не проведение в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности.

"Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания. Расследование продолжается", - написал Ергарин в Facebook.

27 января 46-летнего преподавателя вуза задержали в служебном кабинете при получении от студента 200 тыс. тенге.