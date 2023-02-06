Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте чиновника от образования подозревают в коррупции

задержание Фото: Zakon.kz
В Шымкенте задержан специалист Управления образования по подозрению в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурен Ергарин, чиновник брал от предпринимателей взятки за не проведение в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности.

"Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания. Расследование продолжается", - написал Ергарин в Facebook.

27 января 46-летнего преподавателя вуза задержали в служебном кабинете при получении от студента 200 тыс. тенге.

Читайте также

Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет

В 2023 на Алматинском полигоне не ожидается сильного землетрясения – сейсмолог

Землетрясение произошло на юге Казахстана

Елена Беляева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления