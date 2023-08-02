Чиновники Управления образования Шымкента отделались крупными штрафами за системную коррупцию
Как сообщили в пресс-службе Антикора 2 августа, межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении специалистов городского управления образования. На скамье подсудимых находились чиновники Шиндаулов и Мейрбеков.
Должностных лиц признали виновными в регулярном получении взяток от руководителей дошкольных учреждений. За беспрепятственное подписание договоров субсидирования чиновники требовали от представителей детсадов от 100 до 500 тысяч тенге.
В Антикоре добавили, что департамент ведомства по Шымкенту в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования также выявил схему хищения бюджетных средств. Бухгалтер двух городских школ с 2020-го по 2023 год незаконно начислил на свой личный счет более 67 млн тенге, выделенных на оплату труда. По такой же схеме совершались хищения и в школе № 2, где более шести лет деньги присваивали директор, завуч и главный бухгалтер. Кроме того, Антикор выявил значительный риск коррупции при командировках директоров школ и их подчиненных.
Антикоррупционная служба по городу Шымкенту внесла рекомендации по устранению предпосылок к нарушениям в сфере городского образования. В результате удалось исключить возможность необоснованных проверок образовательных учреждений под видом мониторингов со стороны профильных управлений; устранить схему искусственного увеличения количества членов комиссии по включению в перечень получателей государственного образовательного заказа; прекратить передачу в аренду помещений в обход электронной площадки gosreestr.kz и привлечь 54 школьных директоров к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Департамент по защите и развитию конкуренции внес предписания по расторжению антиконкурентных договоров, в рамках которых только одна компания оказывала услуги по цифровизации школьных столовых.
Ранее стало известно, что школьному бухгалтеру в Мангистауской области дали семь лет колонии за хищение 76 млн тенге.