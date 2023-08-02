Чиновники Управления образования Шымкента отделались крупными штрафами за системную коррупцию

Чиновников городского управления образования в Шымкенте оштрафовали на крупные суммы и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе за систематическую коррупцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 2 августа, межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении специалистов городского управления образования. На скамье подсудимых находились чиновники Шиндаулов и Мейрбеков.

Должностных лиц признали виновными в регулярном получении взяток от руководителей дошкольных учреждений. За беспрепятственное подписание договоров субсидирования чиновники требовали от представителей детсадов от 100 до 500 тысяч тенге.

Подсудимых оштрафовали на 36 млн тенге. Им также пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Антикоре добавили, что департамент ведомства по Шымкенту в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования также выявил схему хищения бюджетных средств. Бухгалтер двух городских школ с 2020-го по 2023 год незаконно начислил на свой личный счет более 67 млн тенге, выделенных на оплату труда. По такой же схеме совершались хищения и в школе № 2, где более шести лет деньги присваивали директор, завуч и главный бухгалтер. Кроме того, Антикор выявил значительный риск коррупции при командировках директоров школ и их подчиненных.

Антикоррупционная служба по городу Шымкенту внесла рекомендации по устранению предпосылок к нарушениям в сфере городского образования. В результате удалось исключить возможность необоснованных проверок образовательных учреждений под видом мониторингов со стороны профильных управлений; устранить схему искусственного увеличения количества членов комиссии по включению в перечень получателей государственного образовательного заказа; прекратить передачу в аренду помещений в обход электронной площадки gosreestr.kz и привлечь 54 школьных директоров к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Департамент по защите и развитию конкуренции внес предписания по расторжению антиконкурентных договоров, в рамках которых только одна компания оказывала услуги по цифровизации школьных столовых.

Ранее стало известно, что школьному бухгалтеру в Мангистауской области дали семь лет колонии за хищение 76 млн тенге.