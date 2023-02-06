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Ситуация в Украине: Киев призвал не допускать росспортсменов к Олимпиаде, Британия обучает украинских военных

спорт Фото: pixabay
Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила о том, что Верховная рада Украины призвала Международный олимпийский комитет не допускать спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.
  • Россия открыта для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта на территории Украины дипломатическим путем, в том числе, если Индия захочет принять в этом участие, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
  • Верховная рада Украины признала группу "Вагнер" преступной организацией, сообщил в понедельник депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
  • Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск.
  • Украинские военнослужащие прибыли в минувшие выходные в Великобританию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Лондон намерен передать Киеву, сообщило британское Министерство обороны.
  • Евросоюз планирует организовать визит Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе на этой неделе, пишет газета Financial Times. Возможный визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала конфликта.
  • Зеленский не будет выступать с видеообращением на фестивале Сан-Ремо из-за протестов. Под петицией против его выступления подписались почти 95 тысяч человек. В субботу в Сан-Ремо также запланирован митинг против участия НАТО в русско-украинском конфликте.
  • Норвегия направит более $7 млрд на помощь Украине. В ближайшие пять лет Осло также будет выделять Киеву по $1,5 миллиарда ежегодно, заявил премьер-министра Йонас Гар Стере.
  • Правительство Венгрии проводит трехдневное стратегическое заседание, посвященное санкционной политике ЕС, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
  • США могут на этой неделе ввести пошлину в 200% на алюминий из России, пишет Blomberg.

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