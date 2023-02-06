НОК Казахстана провел первую рабочую встречу по организации Олимпийских игр

В штаб-квартире Организационного комитета Олимпийских игр Париж-2024 прошла рабочая встреча Национального олимпийского комитета Казахстана с председателем Тони Эстанге и представителями комитета, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи стороны обсудили участие Казахстана в предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх в г. Париж, Франция, которые пройдут уже в следующем году в период с 26 июля по 11 августа.



Как уточнили в пресс-службе НОК РК, обсуждалось размещение и транспорт для участников, а также подготовительные тренировочные сборы спортсменов.

Тони Эстанге высоко оценил взаимодействие НОК Казахстана с Организационным комитетом и поблагодарил за сотрудничество.

"Олимпийские игры в Париже станут одними из самых необычных! Нас ждет очень интересная Олимпиада, в том числе захватывающая Церемония открытия на реке Сена! Париж 2024, несмотря на вызовы, с которыми мы все столкнулись во время прошедших двух Олимпиад в Токио и Пекине, вводит принципиальные новшества, которые будут раскрыты позднее! Выражаю благодарность всему Организационному комитету за высокий уровень организации Игр, слаженную работу команды, состоящей из более чем 1200 человек". Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Paris 2024) - официальный орган, который отвечает за планирование, организацию, финансирование и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году в соответствии с Договором о городе-организаторе, подписанным Международным олимпийским комитетом (МОК), Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции (CNOSF) и Городским советом Парижа.

В состав Совета директоров Париж-2024 входят члены МОК Ги Дрю и Жан Кристоф Роллан, мэр города Парижа Анна Идальго, президент Бриджит Энрикес и генеральный секретарь Дидье Семине НОК Франции и другие представители правительственных органов и спортивных организаций.