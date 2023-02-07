Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа

Астанчанин выбросил из окна четырехлетнего племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

Соседи рассказали телеканалу "Астана", что мужчина страдал игроманией и имел миллионные долги. На этом то и зародилась семейная ссора, ставшая трагедией, считают очевидцы. Пострадала и супруга погибшего. Но она жива. Избитая и вся в крови она пришла к соседу с первого этажа. Он под окнами первым увидел тело мальчика.

"Около 5:00 к нам в дверь стучатся. Я открыл - стоит девушка вся в кровище избитая. Говорит: у меня муж сошёл с ума, он - игроман, избил меня. Бил утюгом, всем, что под руку попадало. Хотел ножом ударить, увернулась и прибежала к вам... Я оделся, вылетел... Под моим балконом - маленький мальчик, под головой - лужа крови с мозгами", - написал сосед в соцсетях.

В пресс-службе Департамента полиции города подтвердили информацию о трагедии.

"5 февраля текущего года на канал 102 поступил вызов о том, что происходит конфликт. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК "Убийство". Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

А пока ведется следствие, соседи выдвигают свои версии случившегося.

"Видать, теща с тестем наехали на зятя. Видать еще бухой, может, накуренный, фишка и поехало... Игроман - вот, они наехали на него и съехало. Видать, всем должен был. Тут ипотека, наверное, как всегда. Что, думает, терять", - рассказал сосед.

Отмечу, сумевшей спастись супруге удалось достучаться лишь до соседа на первом этаже. К слову, дверь в квартире через стенку нашей съемочной группе так и не открыли.

Другие жильцы в свою очередь говорят, что семья выглядела со стороны спокойной и дружной. Супруги воспитывали троих детей.

В Алматы 31 января в ходе семейной ссоры мужчина застрелил свою супругу и покончил жизнь самоубийством.

