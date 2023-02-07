Жирная диета способна изгонять паразитов, заявили ученые

Специалисты Ланкастерского университета заявили о том, что диета с высоким содержанием жиров позволяет иммунной системе уничтожать паразитических червей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, в мире от паразитических червей страдает около 1 млрд человек, в основном они проживают в развивающихся странах. Одним из наиболее неприятных паразитов является власоглав – небольшой круглый червь, который прикрепляется к стенке толстой кишки и питается кровью.

Ученые провели исследование на мышах, которых заражали Trichuris muris, близким родственником человеческого власоглава. Эксперимент подтвердил, что диета с высоким содержанием жиров увеличивает количество молекул ST2 на Т-хелперных клетках, что способствует усилению ответа с их стороны и приводит к изгнанию паразита из организма.

"Мы были весьма удивлены тем, что обнаружили в ходе этого исследования. Диеты с высоким содержанием жиров в основном связаны с усилением патологии во время болезни. Однако в случае заражения власоглавом диета с высоким содержанием жиров позволяет Т-хелперным клеткам вырабатывать правильный иммунный ответ для изгнания червя", – поясняют авторы.

Между тем, советовать данную диету ученые не спешат, так как изгнанию паразитов другого вида способствует скорее похудение.