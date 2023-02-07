Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жирная диета способна изгонять паразитов, заявили ученые

исследование Фото: pixabay
Специалисты Ланкастерского университета заявили о том, что диета с высоким содержанием жиров позволяет иммунной системе уничтожать паразитических червей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, в мире от паразитических червей страдает около 1 млрд человек, в основном они проживают в развивающихся странах. Одним из наиболее неприятных паразитов является власоглав – небольшой круглый червь, который прикрепляется к стенке толстой кишки и питается кровью.

Ученые провели исследование на мышах, которых заражали Trichuris muris, близким родственником человеческого власоглава. Эксперимент подтвердил, что диета с высоким содержанием жиров увеличивает количество молекул ST2 на Т-хелперных клетках, что способствует усилению ответа с их стороны и приводит к изгнанию паразита из организма.

"Мы были весьма удивлены тем, что обнаружили в ходе этого исследования. Диеты с высоким содержанием жиров в основном связаны с усилением патологии во время болезни. Однако в случае заражения власоглавом диета с высоким содержанием жиров позволяет Т-хелперным клеткам вырабатывать правильный иммунный ответ для изгнания червя", – поясняют авторы.

Между тем, советовать данную диету ученые не спешат, так как изгнанию паразитов другого вида способствует скорее похудение.

Читайте также

Покраснение лица после принятия алкоголя назвали тревожным симптомом

Китай построит станции на Антарктиде для наблюдения за океаном

Искусственный интеллект сделал пессимистичные прогнозы по изменению климата

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Какую погоду обещают синоптики 6 февраля в Алматы, Астане и Шымкенте
Какую погоду обещают синоптики 6 февраля в Алматы, Астане и Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления