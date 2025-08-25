#АЭС в Казахстане
Мир

Ученые назвали продукты, нарушающие работу печени

продукты, печень, болезнь печени, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 20:35 Фото: pexels
Проведя исследование на мышах, специалисты выяснили, что при диете с высоким содержанием жиров и фруктозы у животных нарушалась работа печени, что запускало цепочку изменений в крови и нервной системе, сообщает Zakon.kz.

Кроме этого, международная команда ученых доказала, что повреждения печени, вызванные неалкогольной жировой болезнью, могут провоцировать воспаление мозга и способствовать развитию тревожных состояний. Результаты научных исследований были опубликованы в журнале Psychopharmacology.

Неалкогольная жировая болезнь – одно из самых распространенных заболеваний печени, связанное с ожирением, диабетом второго типа и метаболическим синдромом. Обычно оно протекает бессимптомно, но при прогрессировании может привести к воспалению, фиброзу и циррозу. Специфических лекарств пока не существует, основной метод лечения – коррекция питания и образа жизни.

"У мышей, которых кормили жирной пищей и поили сиропом с 12,5% фруктозы, формировалось тревожное поведение. Также у животных фиксировалось накопление жира в печени, повышение уровней ферментов АЛТ и АСТ, рост концентрации глутамата и провоспалительных молекул не только в печени, но и в гиппокампе и коре головного мозга", – сообщает издание.

Ранее известный ортопед рассказал о вредных привычках, которые ухудшают здоровье позвоночника.

