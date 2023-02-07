Шесть самых популярных интернет-мифов о здоровье

Эти мифы набрали наибольшее количество запросов в интернет-поисковиках в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Люди продолжают верить в мифы. Особенно, в мифы о здоровье. Радует, что все чаще прежде чем начать применять легенды в жизни, пользователи сначала обращаются к Сети. DailyMail собрал подборку самых востребованных запросов в интернете, касающихся здоровья, за 2022 год. Что из этого правда?

Яичный желток вреден

Десятилетиями яйца, в особенности желток, придавались повышенной критике из-за высокого содержания холестерина. Исследования показывают, что он повышает риск сердечных заболеваний.

В 2022 году запрос о вреде желтка для человека увеличился на 673%.

"По данным Британского фонда сердца, исследования показывают, что для большинства здоровых людей холестерин в пище оказывает гораздо меньшее влияние на уровень холестерина в крови, особенно по сравнению с такими продуктами, как сливочное масло и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров". DailyMail

Ученые заявляют: ограничивать потребление яиц необходимо только при серьезном заболевании гиперхолестеринемией (она встречается у 1 из 500 человек). Таким людям рекомендуют есть не более 4 яиц в неделю.

Антиперспиранты вызывают рак

Согласно анализу, в 2022 году этот вопрос увеличился на 647%. Но ответ — твердое нет.

"В то время как некоторые задаются вопросом, может ли алюминий в некоторых дезодорантах и спреях увеличить риск развития рака, "нет убедительных доказательств, чтобы предположить это", согласно исследованию рака Великобритании", — пишет издание.

Сиденье для унитаза может заразить вас ИППП

Как бы тревожно ни было это утверждение, вероятность заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), сидя на унитазе, крайне мала.

Однако такой запрос в интернет-поисковиках стал популярнее на 525% в 2022 году.

Бактериальные ИППП могут жить на поверхностях только в течение очень короткого промежутка времени, а вирусные возбудители ИППП также не могут долго существовать вне человеческого тела, они умрут до того, как станет возможным распространение на твердых поверхностях.

Масло помогает при ожогах

Использование масла для лечения ожогов — это старое народное средство, которое существует уже несколько столетий, но Google зафиксировал увеличение количества поисковых запросов на 347% в прошлом году.

Специалисты не рекомендуют наносить масла и жиры на место ожога. Они образуют на поверхности пленку, которая удерживает тепло и кожа продолжает "гореть".

Вместо этого медики рекомендуют охладить ожог прохладной или теплой проточной водой в течение 20–30 минут. Более обширные повреждения требуют помощи специалистов.

Морковь помогает видеть в темноте

Ежедневное употребление моркови может улучшить ваше зрение и даже помочь вам видеть в темноте, считают некоторые. Так ли это? — Нет.

В то время как ряд исследований показал, что овощ, богатый витамином А, может быть полезен для здоровья глаз из-за высокой дозы антиоксидантов, утверждение, что они могут помочь вам видеть в темноте, является преувеличением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит витамина А является основной предотвратимой причиной детской слепоты в мире.

Слишком малое количество витамина может привести к сухости глаз, инфекциям горла и грудной клетки, плохому заживлению ран, катаракте, помутнению роговицы и дегенерации желтого пятна, когда центр зрения человека затуманен — каждое из этих явлений может ухудшить зрение или привести к слепота.

Хруст суставов вызывает артрит

Хруст суставов может раздражать окружающих, но не повышает риск развития артрита.

Хотя в прошлом году количество поисковых запросов увеличилось на 180%, недавние исследования не связывают хруст суставов пальцев с причиной развития артрита.