Казахстанские стрелки стали лучшими на Кубке мира
На соревнованиях в Джакарте нашу страну представляли 15 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.
"Чемпионами стали Никита Чирюкин, Арина Алтухова и женская сборная в составе Александры Ле, Елизаветы Безруковой, Анастасии Григорьевой в командном зачете".Пресс-служба министерства
Казахстанские стрелки завоевали 11 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых.
Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта
Всего в Кубке мира приняли участие 350 участников из 32 стран мира.
Кубок мира по пулевой стрельбе в Индонезии является рейтинговым турниром, который позволяет подняться в таблице ISSF и дает возможность получить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже-2024.
В штаб-квартире Организационного комитета Олимпийских игр Париж-2024 прошла рабочая встреча Национального олимпийского комитета Казахстана с председателем Тони Эстанге и представителями комитета.