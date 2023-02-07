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Казахстанские стрелки стали лучшими на Кубке мира

Казахстанские стрелки стали лучшими на Кубке мира Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта
Казахстан занял первое место в командном зачете на Кубке мира по пулевой стрельбе в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

На соревнованиях в Джакарте нашу страну представляли 15 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.

"Чемпионами стали Никита Чирюкин, Арина Алтухова и женская сборная в составе Александры Ле, Елизаветы Безруковой, Анастасии Григорьевой в командном зачете".Пресс-служба министерства

Казахстанские стрелки завоевали 11 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Казахстанские стрелки стали лучшими на Кубке мира

Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта

Всего в Кубке мира приняли участие 350 участников из 32 стран мира.

Кубок мира по пулевой стрельбе в Индонезии является рейтинговым турниром, который позволяет подняться в таблице ISSF и дает возможность получить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже-2024.

В штаб-квартире Организационного комитета Олимпийских игр Париж-2024 прошла рабочая встреча Национального олимпийского комитета Казахстана с председателем Тони Эстанге и представителями комитета.

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Мария Мельникова
Индонезия Казахстан
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