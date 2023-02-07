Сточными водами затопило Семей

Нечистотами из канализации затопило 6 домов и 16 дворов по улице Би Боранбая, сообщает Zakon.kz.

Улицу Би Боранбая затопило канализационными стоками, сообщает аккаунт Оса Семей. На кадрах видео проезжая часть залита нечистотами, автор видео говорит, что уровень воды высокий: "легковым (автомобилям) здесь делать нечего".

В пресс-службе МЧС сообщили, что авария произошла вечером 6 февраля из-за засора канализационного дюкера. Коммунальные службы начали обваловку вдоль автомобильной дороги и частного жилого сектора и откачку вод.

"Вместе с тем, подъем уровня канализационных вод продолжился, возникла необходимость формирования дополнительных сил и средств". Пресс-служба МЧС

Известно, что подтоплено 6 домов и 16 дворов.

Работы продолжаются. На утро 7 февраля нечистоты продолжают откачивать, грунт подсыпать. Уложено 730 единиц мешкотары. На месте создан оперштаб.

30 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ. Власти тогда заявили, что с системой питьевой воды это не связано.