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Очередная коммунальная авария произошла в Экибастузе

трубы, вода, ЧП Фото: Instagram/pavlodar_region
При проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Павлодарской области, с системой обеспечения города питьевой водой данное повреждение не связано.

"На 22:11 30 декабря ТЭЦ работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточный для бесперебойной работы. На месте аварии работают специалисты ГКП "Горводоканал", планируемое время устранение повреждения – до 01:00 31 декабря", – говорится в сообщении.

На месте аварии в городе Экибастузе находятся аким области Асаин Байханов, его первый заместитель Хасар Хабылбеков, аким города Экибастуз Аян Бейсекин, начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев, мобилизованы ресурсы службы ЧС, ГКП "Горводоканал", ТОО "Экибастузтеплоэнерго".


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27 ноября ночью произошло масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза. 

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

20 декабря первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в правительстве пообещал, что всех причастных к возникновению ЧС в Экибастузе накажут.

29 декабря в Экибастузе вновь отключали тепло в ряде жилых многоэтажек и частных домов из-за повреждения на теплосетях.

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