Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полицейских проверяют на добропорядочность

Полицейских проверяют на добропорядочность Фото: Zakon.kz
Тайные агенты из числа полицейских предлагают взятки коллегам и выявляют нарушения, сообщает Zakon.kz.

Проверку на добропорядочность проводят среди полицейских сами же полицейские, сообщает КТК. Сотрудникам тайные агенты предлагают взятки или закрыть глаза на явные нарушения.

Акция показала проблему коррупции, по данным МВД, количество выписанных штрафов и регистрация нарушений значительно увеличились. Только в Астане их количество выросло почти до 24 тысяч.

"Меры дисциплинарного характера на первоначальном этапе к таким сотрудникам применяться не будут. Первостепенно у нас стоит задача выявить и изучить такие недостатки. И главное, принять меры, чтобы аналогичных фактов не было допущено, и искоренить их. Проверки будут проводиться на регулярной основе", — комментирует начальник управления ДСБ МВД Адильгожа Кусаинов.

Проверку проводит управление собственной безопасности МВД.

В Акмолинской области полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение более 100 млн тенге.

Читайте также

Больше $10 тыс отправила акмолинская пенсионерка "представителям ООН"

"Жених из Англии" выманил у казахстанки более 2 млн тенге

В Кокшетау полицейскому дали грамоту за то, что он отказался от взятки в салоне массажа

Мария Мельникова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Какую погоду обещают синоптики 6 февраля в Алматы, Астане и Шымкенте
Какую погоду обещают синоптики 6 февраля в Алматы, Астане и Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления