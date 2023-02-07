Полицейских проверяют на добропорядочность

Тайные агенты из числа полицейских предлагают взятки коллегам и выявляют нарушения, сообщает Zakon.kz.

Проверку на добропорядочность проводят среди полицейских сами же полицейские, сообщает КТК. Сотрудникам тайные агенты предлагают взятки или закрыть глаза на явные нарушения.

Акция показала проблему коррупции, по данным МВД, количество выписанных штрафов и регистрация нарушений значительно увеличились. Только в Астане их количество выросло почти до 24 тысяч.

"Меры дисциплинарного характера на первоначальном этапе к таким сотрудникам применяться не будут. Первостепенно у нас стоит задача выявить и изучить такие недостатки. И главное, принять меры, чтобы аналогичных фактов не было допущено, и искоренить их. Проверки будут проводиться на регулярной основе", — комментирует начальник управления ДСБ МВД Адильгожа Кусаинов.

Проверку проводит управление собственной безопасности МВД.

В Акмолинской области полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение более 100 млн тенге.

