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Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек

Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек Фото: Anadolu Agency
По последним данным, погибшими при землетрясении в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 3,5 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

По данным властей Турции, погибло более 2900 человек. Ранения получили более 15 тысяч человек. Под завалами продолжают оставаться тысячи людей. Ситуацию усугубляет морозная погода.

В Сирии, как сообщают власти, погибло по меньшей мере 1400 человек. Данных о пострадавших пока не сообщили.

Серия мощных землетрясений на территории Турции и Сирии случилось 6 февраля утром. Магнитуда составила 7,8 баллов. После жители стран ощутили еще не менее 10 афтершоков.

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Землетрясения в Турции Сирия Турция
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