Свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения

Свыше 10 афтершоков зафиксированы после нового мощного землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Директор института РАН Петр Шебалин заявил о том, что ЧП в Турции оказалось намного сильнее, чем в армянском Спитаке в 1988 году.

"Землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в Турции несколько дней", - цитирует РИА Новости Шебалина.

Известно, что в стране уже обрушились около 3 тыс. зданий.



"На данный момент число погибших 1014. Обрушилось 2824 здания", - уточнил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

Рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь Турции: казахстанских спасателей направят на место ЧП.



Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений.

Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.

