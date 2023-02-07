Какие партии подали документы в ЦИК
Фото: Zakon.kz
По данным Центральной избирательной комиссии, на 6 февраля 2023 года представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от четырех политических партий, сообщает Zakon.kz.
В частности, представили документы:
- общественное объединение "Народная партия Казахстана";
- общественное объединение "Демократическая Партия Казахстана "Ақ Жол";
- республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия";
- общественное объединение "Казахстанская партия зелёных "Байтақ".
21 января глава ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что к выборам в Мажилис допущены семь партий:
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
- Партия "Amanat";
- Народно-демократическая партия "Ауыл";
- Казахстанская партия зеленых "Байтак";
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Народная партия Казахстана;
- Партия "Respublica".
Выборы в Мажилис назначены на 16 марта 2023 года.
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