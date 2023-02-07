Какие партии подали документы в ЦИК

Фото: Zakon.kz

По данным Центральной избирательной комиссии, на 6 февраля 2023 года представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от четырех политических партий, сообщает Zakon.kz.

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