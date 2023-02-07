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Какие партии подали документы в ЦИК

сколько партий подали документы на выборы в Мажилис Фото: Zakon.kz
По данным Центральной избирательной комиссии, на 6 февраля 2023 года представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от четырех политических партий, сообщает Zakon.kz.

В частности, представили документы:

  • общественное объединение "Народная партия Казахстана";
  • общественное объединение "Демократическая Партия Казахстана "Ақ Жол";
  • республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия";
  • общественное объединение "Казахстанская партия зелёных "Байтақ".

21 января глава ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что к выборам в Мажилис допущены семь партий:

  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
  • Партия "Amanat";
  • Народно-демократическая партия "Ауыл";
  • Казахстанская партия зеленых "Байтак";
  • Общенациональная социал-демократическая партия;
  • Народная партия Казахстана;
  • Партия "Respublica".

Выборы в Мажилис назначены на 16 марта 2023 года.

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Лариса Черненко
Выборы в Мажилис Казахстан
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