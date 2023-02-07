В Казахстане изменили названия должностей политических и административных госслужащих

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева от 2 февраля 2023 года внесены изменения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Так, в главе "Политические госслужащие" теперь вместо строки "Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместители" значится "Руководитель Аппарата Правительства РК, первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РК, представитель Правительства РК в Парламенте РК, заместители руководителя Аппарата Правительства РК".

В главу "Административные госслужащие" добавлены должности:

Региональный инспектор Аппарата Правительства РК

Заведующий сектором Аппарата Правительства РК

Также скорректирован еще ряд должностей госслужащих в связи с произошедшей в январе 2023 года трансформацией Канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства.

Указ вводится в действия со дня подписания.