Какие поправки внесены в Налоговый кодекс по цифровым активам

6 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают регулирование законодательства в части цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

В частности, Налоговый кодекс дополнен пунктом о том, что цифровой майнинговый пул должен представлять в уполномоченный орган сведения о распределенных им цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность цифрового майнинга, ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления таких сведений.

Также биржи цифровых активов и иные участники Международного финансового центра "Астана" представляют сведения о проведенных резидентами РК операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами, в уполномоченный орган не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Кроме того, в кодексе появилась новая статья "Доход лица, осуществляющего цифровой майнинг, цифрового майнингового пула, биржи цифровых активов".

Предусматривается, что доход лица от деятельности по цифровому майнингу определяется как произведение количества распределенных ему цифровым майнинговым пулом цифровых активов, возникших в результате его деятельности, и их стоимости, определенной совместным актом Международного финансового центра "Астана" и уполномоченного органа.

При этом к доходу лица от деятельности цифрового майнинга не относится стоимость цифровых активов, удержанная цифровым майнинговым пулом в качестве комиссии.

Кроме того, в кодексе появились новые пункты, регулирующие уплаты налогов, осуществляющим деятельность в сфере цифровых активов.

Также предусматривается установление лицензионного сбора за лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, выданные в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, исчисляется по установленным ставкам и уплачивается по месту нахождения плательщика сбора до 15 февраля 2024 года.

Ставка сбора определяется в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете и действующему на дату уплаты лицензионного сбора.

Поправки вводятся в действие с 1 января 2024 года за исключением определенных частей, которые вводятся с 1 апреля и с 1 июля 2023 года.

6 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан. Закон "О цифровых активах в РК" и пакет сопутствующих поправок к нему будут регулировать деятельность майнеров.