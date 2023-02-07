Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара по футболу

Новым главным тренером футбольной сборной Катара стал португалец Карлуш Кейруш. Контракт с известным наставником подписан до завершения ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

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69-летний португалец Кейруш заменил на этом посту испанского специалиста Феликса Санчеса Баса, который руководил катарской дружиной на ЧМ-2022. Карлуш раньше тренировал сборные Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР и ОАЭ.

Фото: Instagram/qfa

Карлуш Кейруш начнет подготовку главной команды Катара к соревнованиям "Золотой Кубок-2023", куда было получено специальное приглашение КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Южной Америки).



Большим достижением португальского специалиста являются его успехи в качестве главного тренера сборной Ирана, которую он дважды выводил в финальную часть мирового первенства (в 2014 году и в 2018 году).



