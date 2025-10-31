Экс-тренер сборной Италии по футболу возглавил "Старую синьору"
66-летний знаменитый специалист начал свою трудовую деятельность в далеком 1993 году, когда встал у руля молодежной команды "Эмполи".
После этого поработал со многими ведущими коллективами Италии и Европы, добиваясь там немалых результатов.
За свою карьеру он завоевал восемь трофеев на уровне профессиональных клубов.
Спаллетти уже посетил офис "Старой синьоры" и подписал договор до конца текущего сезона с опцией продления на два года в случае завоевания места в Лиге чемпионов УЕФА.
На данный час туринская дружина занимает седьмую строчку в таблице Серии А с активом в 15 очков.
Дебют нового наставника пройдет 2 ноября в гостевом поединке против "Кремонезе".
Здесь стоит напомнить, что футболисты "Ювентуса" нынешним летом были на приеме у президента США Дональда Трампа.