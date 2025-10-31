Экс-тренер сборной Италии по футболу возглавил "Старую синьору"

Туринский футбольный клуб "Ювентус" объявил о назначении нового наставника – Лучано Спаллетти. С ним подписан контракт до лета 2026 года с возможным продлением еще на два сезона, если команда примет участие в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

66-летний знаменитый специалист начал свою трудовую деятельность в далеком 1993 году, когда встал у руля молодежной команды "Эмполи".

После этого поработал со многими ведущими коллективами Италии и Европы, добиваясь там немалых результатов.

За свою карьеру он завоевал восемь трофеев на уровне профессиональных клубов.

Спаллетти уже посетил офис "Старой синьоры" и подписал договор до конца текущего сезона с опцией продления на два года в случае завоевания места в Лиге чемпионов УЕФА.

На данный час туринская дружина занимает седьмую строчку в таблице Серии А с активом в 15 очков.

Дебют нового наставника пройдет 2 ноября в гостевом поединке против "Кремонезе".

Здесь стоит напомнить, что футболисты "Ювентуса" нынешним летом были на приеме у президента США Дональда Трампа.