"Посмотрите, где играют дети!" Смаилов показал чиновникам фото домов, построенных по госпрограмме

7 февраля премьер-министр Алихан Смаилов возмутился отсутствием благоустройства и дорог у домов, возведенных по госпрограмме жилищного строительства, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК он показал министрам фотографии домов, на которые "государство выделяет значительные средства".

"Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно – примерно такая же картина везде! Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма? Акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и устранить все недочеты. И сделать это надо оперативно. Надо следить за качеством строительства и благоустройства". Алихан Смаилов

Он подчеркнул, что в отрасли ЖКХ появилось много вопросов, требующих оперативного и качественного решения.





Фото: primeminister.kz

Также, по его словам, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры имеет крайне важное социальное и экономическое значение.



"По республике до 2029 года необходимо обеспечить ввод 111 млн кв. метров нового жилья. Свыше 130 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия в прошлом году. В целом по стране план ввода жилья был достигнут". Алихан Смаилов





Фото: primeminister.kz

Однако, как уточнил премьер, темп роста по сравнению с 2021 годом показывает заметно снижается.



"В этом году ожидается ввод 15,3 млн кв. метров жилья. Это ниже показателя 2022 года. Основная проблема снижения – отсутствие необходимой инфраструктуры. К примеру, в столице из-за недостаточной обеспеченности в инфраструктуре и энергоресурсах в ближайшие годы запланированы более низкие объемы ввода нового жилья". Премьер Алихан Смаилов

Кроме того, Смаилов привел слова Касым-Жомарта Токаева: "Для решения такого рода проблем необходимо системное планирование и комплексное развитие инженерной инфраструктуры".

"Также имеются недоработки ответственных госорганов в решении проблем обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения", — заявил он.

Отдельным блоком, по словам премьера, можно выделить некачественное планирование при реализации жилья очередникам.

"Множество жалоб поступает от граждан, которые не могут получить уже построенное жилье, потому что у "Отбасы банка" не было необходимых средств на льготное кредитование. Подобный подход к работе не допустим". Алихан Смаилов

В заключении премьер-министр отметил следующее:

Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения. Министерствам индустрии и холдингу "Байтерек" обеспечить своевременное финансирование всех направлений государственной поддержки при реализации жилья очередникам. Для своевременного начала строительного сезона акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение соответствующих земельных участков, разработку проектной документации и подведение необходимой инфраструктуры.

Общий контроль, как уточнил Смаилов, остается за первым заместителем премьер-министра Романом Скляром.

Проблемы с благоустройством есть не только в регионах, но и в столице, где жители новостроек боятся прихода весны из-за бездорожья вокруг ЖК.