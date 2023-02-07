Инкассатора, обвиненного в убийстве во время январских беспорядков, осудили на 8 лет

7 февраля Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор в отношении Ильяса Байдуалиева, обвиненного в убийстве во время январских событий возле одного из обменных пунктов. Его осудили на 8 лет, сообщает Zakon.kz.

Подсудимому было предъявлено обвинение по статье 106 части 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Судом установлено, что Байдуалиев умышленно нанес тяжкие телесные повреждения в период чрезвычайного положения, объявленного в Алматы. Подсудимый совершил уголовно наказуемое правонарушение, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека по неосторожности.

"При квалификации данного деяния, суд дал оценку всем доказательствам, как в ходе досудебного расследования, так и в суде. Суд не согласился с позицией прокурора по части 2 пункту 15 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Так как в обвинительном акте прямо указано, что Байдуалиев умышленно принял решение о нанесении смерти, застрелив его с этой целью, и потерпевший скончался на месте преступления. Свидетели с потерпевшей стороны, однозначно говорили, что все они после получения ранения, оказывали погибшему первую медицинскую помощь, и даже отвезли в больницу, где он и скончался. Это бесспорно доказано показаниями свидетелей и заключения медиков. Подтверждается это и тем, что после нанесения тяжкого телесного повреждения, подсудимый привел Ныгметжанова к группе задержанных лиц, где связал ему руки. С доводами защиты, что убийство произошло по неосторожности, суд также не согласился, на основании тех доказательств которые были исследованы в суде". Ерлан Болатов, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы

В части гражданского иска, суд удовлетворил взыскание материального ущерба в полном объеме. Байдуалиев должен возместить семье погибшего 5 миллионов 320 тысяч тенге. Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить моральную компенсацию в сумме 10 миллионов тенге.



Байдуалиев будет отбывать срок в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее адвокат Алма Мусина на своей странице в Facebook сообщила, что 5 января 2022 года около 22:00 инкассаторы приехали в обменный пункт и увидели, что его грабят пять человек. С ее слов, инкассаторы самостоятельно задержали грабителей. Убегавший Ныгметжанов споткнулся и упал. Байдуалиев, в руках которого было оружие, хотел поднять упавшего и непроизвольно произошел выстрел.

Позже выяснилось, что Калежан Ныгметжанов скончался 6 января. А инкассатору предъявили обвинение в умышленном убийстве.

