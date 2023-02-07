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Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Фигурное катание, операция Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию, российскому спортсмену Роману Костомарову в одной из московских больниц ампутировали стопы обеих ног, сообщает Zakon.kz.

Операция была проведена вечером 6 февраля. Врачи ампутировали стопы олимпийскому чемпиону 2006 года. Но, как предполагают специалисты, есть основания, что Роману потребуется еще новая операция, пишет портал prozvezd.

"Он уже прооперирован, сейчас смотрят насколько ткани живы, чтобы дальше понять какую тактику применять. К сожалению, возможны еще операции", - сказал один из врачей.

Фигурист находится в сознании, ему делают регулярные перевязки и берут анализы. 

8 февраля Роману Костомарову исполнится 46 лет. В больнице он находится с 10 января c диагнозом двухсторонняя пневмония. Фигуриста сразу подключили к ИВЛ. За это время у фигуриста были серьезные изменения, в нижней конечности начался некроз. 

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Куандык Шынасилов
Россия
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