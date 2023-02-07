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Законодательство РК

В Казахстане размер ставок таможенных сборов будут определять в МРП

Таможенные ставки будут определять в МРП Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет госдоходов МФ РК подготовил проект постановления правительства, которым вносятся изменения в определение ставок таможенных сборов, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется определять ставки таможенных сборов в размере, кратном МРП. В настоящее время ставки таможенных сборов выражены в установленной сумме в тенге.

Так, на текущий период таможенный сбор за таможенное декларирование товаров составляет 20 000 тенге за декларацию на товары.

При этом предлагается установить таможенный сбор за таможенное декларирование товаров:

  • с использованием декларации на товары – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);
  • с использованием заявления в качестве декларации на товары – 0 МРП;
  • с использованием перечня в качестве декларации на товары - 6 МРП;
  • с использованием перечня в качестве декларации на товары, предназначенных для СЭЗ, СТЗ, реимпорта– 0 МРП;
  • с использованием декларации на товары для экспресс-грузов - 0 МРП.

Таможенный сбор за таможенное сопровождение и за принятие предварительного решения также будет установлен в МРП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 февраля 2023 года.

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