В Казахстане размер ставок таможенных сборов будут определять в МРП

Комитет госдоходов МФ РК подготовил проект постановления правительства, которым вносятся изменения в определение ставок таможенных сборов, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется определять ставки таможенных сборов в размере, кратном МРП. В настоящее время ставки таможенных сборов выражены в установленной сумме в тенге.

Так, на текущий период таможенный сбор за таможенное декларирование товаров составляет 20 000 тенге за декларацию на товары.

При этом предлагается установить таможенный сбор за таможенное декларирование товаров:

с использованием декларации на товары – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);

с использованием заявления в качестве декларации на товары – 0 МРП;

с использованием перечня в качестве декларации на товары - 6 МРП;

с использованием перечня в качестве декларации на товары, предназначенных для СЭЗ, СТЗ, реимпорта– 0 МРП;

с использованием декларации на товары для экспресс-грузов - 0 МРП.

Таможенный сбор за таможенное сопровождение и за принятие предварительного решения также будет установлен в МРП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 февраля 2023 года.