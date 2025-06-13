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Право

Ставки сбора за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы вырастут в Казахстане

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда подготовило проект поправок в постановление правительства "Об установлении ставок сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК", сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрены изменения по установлению ставок налоговых сборов при привлечении сезонных иностранных работников.

Для привлечения сезонных иностранных работников работодатель должен будет внести налоговый сбор в размере:

  • до 90 календарных дней – 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году); (в настоящее время сбор составляет 12 МРП. – Прим. ред.);
  • до 180 календарных дней – 60 МРП (235 920 тенге в 2025 году); (сейчас – 24 МРП);
  • до 270 календарных дней – 90 МРП (353 880 тенге в 2025 году); (сейчас – 36 МРП);
  • до 365 календарных дней – 120 МРП (471 840 тенге в 2025 году). (сейчас – 48 МРП).

Также в пояснительной таблице говорится, что разработаны дополнения в перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, которые позволят юридическим лицам привлекать сезонных иностранных работников по следующим профессиям:

  • неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие;
  • неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства;
  • неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания и др.

В Министерстве труда пояснили, что данные меры позволят вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов, работающих у юридических лиц, а также снизить нарушения миграционного законодательства, в том числе увеличить поступления в бюджет.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 июня 2025 года.

Мы сообщали, что иностранным мигрантам планируют разрешить работать в РК в сферах строительства и обслуживания.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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