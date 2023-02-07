Казахстан введет ограничения на транзит некоторых грузов через территорию республики

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МИИР РК подготовило проект постановления правительства "О введении ограничения на транзит некоторых грузов через территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется ввести ограничение на транзит через территорию республики сроком на 3 года для следующих грузов: лома черных и цветных металлов, в том числе отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые и т.п.

отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы и т.п.



трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), трубы для нефте- или газопроводов, трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов и т.д. Цель проекта – ограничить транзит лома черных и цветных металлов через территорию Казахстана железнодорожным транспортом. Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 февраля. Читайте также Самолет с казахстанскими спасателями приземлился в Турции Астролог назвала периоды 2023 года, когда рождаются одаренные дети Экс-замначальника полиции подозревают в мошенничестве в Туркестанской области

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