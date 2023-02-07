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На большей части территории Казахстана ожидаются осадки 8 февраля

снег, туман Фото: pexels
Большая часть Казахстана 8 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона. Сохранится неустойчивый характер погоды на территории страны, рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

На севере пройдет снег с низовой метелью. На юге ожидаются снег и дождь. Днем в горных районах Туркестанской области прогнозируют дождь. Ожидаются усиление ветра, туман, на юго-западе – гололед, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза.

В Астане прогнозируют переменную облачность, временами будет снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Временами – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +3...+5°С.

В Шымкенте будет переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +12...+14°С.

В Алматы, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается ранняя весна. В городе будет заметно повышаться температура приземного воздуха. 

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