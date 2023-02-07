В Казахстане пересмотрели правила выписывания рецептов на лекарства

Министерство здравоохранения разработало новые Правила выписывания, учета и хранения рецептов, сообщает Zakon.kz.

Так, рецепты выписываются в бумажном или электронном виде медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или паллиативную помощь, в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний на бланках по утвержденной форме.

Назначения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне, отображаются в медицинской информационной системе, рецепт активируется в автоматизированной системе в электронном виде при обращении пациента. Кратность активации рецепта составляет 31 календарный день.

Рецепты на получение лекарственных средств и медицинских изделий выписываются, учитываются и мониторятся в автоматизированной системе в электронном виде, и подписываются посредством электронно-цифровой подписи медицинского работника.

В случае отсутствия возможности выписывания рецепта в электронном формате, его оформляют в бумажной форме.

Оговаривается, что рецепты на получение бесплатных лекарственных средств или на льготных условиях дополнительно подписываются уполномоченным лицом, определенным приказом медицинской организации и заверяются печатью организации здравоохранения "Для рецептов" или электронно-цифровой подписью уполномоченного лица.

В сельских населенных пунктах, в случае отсутствия врачей, рецепты выписываются средними медицинскими работниками, ведущими амбулаторный прием пациентов.

При этом рецепты на лекарственные средства, не зарегистрированные и не разрешенные к применению в Казахстане, не выписываются.

Допускается выписывание рецептов на орфанные не зарегистрированные лекарственные средства, бесплатно для обеспечения или на льготных условиях.

Название лекарственного средства в рецепте выписывается на латинском или русском языках под международным непатентованным наименованием лекарственных средств.

Предусматривается, что в случае индивидуальной непереносимости пациентом, допускается выписывание многокомпонентного состава лекарственного препарата или под торговым наименованием.

При этом указывается, что рецепты выписываются разборчиво с обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке граф, способ применения обозначается на государственном или русском языке и прописывается в соответствующей графе с указанием лекарственной формы, дозировки, режима дозирования и продолжительности лечения. Не допускается ограничиваться общими указаниями ("Известно", "Внутреннее", "Наружное"). Исправления в рецепте не допускаются.

Твердые сыпучие вещества выписываются в граммах, жидкие – в миллилитрах, граммах и каплях.

Срок хранения рецепта в бумажном виде на лекарственное средство составляет не менее 30 календарных дней, за исключением рецепта на лекарственное средство, содержащее наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и ядовитые вещества, который хранится один год, на лекарственное средство, отпускаемое в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или обязательного социального медицинского страхования, срок хранения которого составляет два года.

По истечении срока хранения рецепты подлежат уничтожению.

В правилах говорится, что рецепты на лекарственные средства, выписанные в организациях здравоохранения, действительны на территории всей республики, за исключением рецептов на бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств, которые действительны в пределах административно-территориальной единицы республики.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.