#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Право

Медсестры смогут вести прием пациентов и выписывать рецепты на лекарства: разработаны изменения

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:46 Фото: pexels
Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что назначение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в амбулаторных условиях осуществляется на приеме (консультации) медицинскими работниками организаций здравоохранения, в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний с учетом стандарта лечения соответствующего профиля и в количествах, отвечающих индивидуальным потребностям пациента на рецептурном бланке и заверяются подписью, печатью и штампом организации здравоохранения.

При этом рецепты на получение лекарственных средств и медицинских изделий в электронном виде выписываются и учитываются в информационной системе и подписываются посредством электронно-цифровой подписи врача или специалиста сестринского дела (участковой медицинской сестры или фельдшера) (добавлено - авт.).

Также правила дополнены нормой о том, что выписка рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия допускается медицинскими сестрами расширенной практики, специализированным медицинским сестрами и участковыми сестрами или фельдшерами при наличии записи врача о назначении курса амбулаторного лечения.

При отсутствии возможности выписывания рецепта в электронном формате выписывание рецептов осуществляется в бумажном виде за подписью врача или специалиста сестринского дела (участковой медицинской сестры или фельдшера), назначившего лекарственное средство или изделие медицинского назначения.

Как пояснили в Минздраве, для оптимизации работы врачей и медсестер поликлинического звена, рациональной нагрузки и повышения эффективности работы, функционал врачей делегирован на медсестер расширенной практики и участковых врачей (проведение запланированного приема, выписка направлений на КДУ, выписка рецептов и др.).

Вместе с тем изменен срок хранения рецепта в бумажном виде на лекарственное средство. Теперь он составит не менее 60 календарных дней (сейчас 30 дней- авт.), за исключением рецепта на лекарственное средство, содержащее наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, который хранится один год, на лекарственное средство, отпускаемое в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или обязательного социального медицинского страхования, срок хранения которого составляет два года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

Ранее мы рассказали, что в Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Последнее письмо: с 22 февраля исчезнут почтовые ящики, а в домах можно размещать почтоматы
Право
13:47, Сегодня
Последнее письмо: с 22 февраля исчезнут почтовые ящики, а в домах можно размещать почтоматы
Создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии в шахте рудника "Жомарт"
Право
12:06, Сегодня
Создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии в шахте рудника "Жомарт"
В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов
Право
11:26, Сегодня
В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: