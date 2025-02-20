Медсестры смогут вести прием пациентов и выписывать рецепты на лекарства: разработаны изменения

Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что назначение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в амбулаторных условиях осуществляется на приеме (консультации) медицинскими работниками организаций здравоохранения, в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний с учетом стандарта лечения соответствующего профиля и в количествах, отвечающих индивидуальным потребностям пациента на рецептурном бланке и заверяются подписью, печатью и штампом организации здравоохранения.

При этом рецепты на получение лекарственных средств и медицинских изделий в электронном виде выписываются и учитываются в информационной системе и подписываются посредством электронно-цифровой подписи врача или специалиста сестринского дела (участковой медицинской сестры или фельдшера) (добавлено - авт.).

Также правила дополнены нормой о том, что выписка рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия допускается медицинскими сестрами расширенной практики, специализированным медицинским сестрами и участковыми сестрами или фельдшерами при наличии записи врача о назначении курса амбулаторного лечения.

При отсутствии возможности выписывания рецепта в электронном формате выписывание рецептов осуществляется в бумажном виде за подписью врача или специалиста сестринского дела (участковой медицинской сестры или фельдшера), назначившего лекарственное средство или изделие медицинского назначения.

Как пояснили в Минздраве, для оптимизации работы врачей и медсестер поликлинического звена, рациональной нагрузки и повышения эффективности работы, функционал врачей делегирован на медсестер расширенной практики и участковых врачей (проведение запланированного приема, выписка направлений на КДУ, выписка рецептов и др.).

Вместе с тем изменен срок хранения рецепта в бумажном виде на лекарственное средство. Теперь он составит не менее 60 календарных дней (сейчас 30 дней- авт.), за исключением рецепта на лекарственное средство, содержащее наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, который хранится один год, на лекарственное средство, отпускаемое в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или обязательного социального медицинского страхования, срок хранения которого составляет два года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

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