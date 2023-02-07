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"Повышения цен на такси не будет" - Дуйсенова о нормах нового Социального кодекса

Казахстан такси Социальный кодекс Фото: Zakon.kz
В рамках нового Социального кодекса онлайн-платформы будут вносить за своих работников платеж, чтобы в дальнейшем те могли претендовать, к примеру, на декретные или выплаты по потере работы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По экспертным оценкам, в нашей стране посредством различного рода онлайн-платформ, таких как Yandex, Uber, Wolt и Glovo заняты порядка 500 тысяч человек. Всех этих людей в новом Социальном кодексе будут называть "независимыми работниками". Глава Минтруда презентовала документ в Сенате.

Как отмечают в ведомстве, независимый работник - это физическое лицо, самостоятельно осуществляющее трудовую деятельность с целью извлечения дохода без государственной регистрации своей деятельности. Также предусматривается, что онлайн-платформы будут вносить за них специальный платеж.

Тамара Дуйсенова уверенно заявила, что эти нормы не повлекут за собой повышение цен на такси.

"Нет, не приведет. Компенсационные выплаты уже в их договорах предусматривают платежи в бюджет и соцотчисления. Поэтому мы говорим, что в рамках тех комиссионных выплат, которые они осуществляют этим посредникам или непосредственно онлайн-платформам (платеж. - прим.ред.) и будет отчисляться. То есть дополнительных финансовых нагрузок никому не будет. Мы уже встретились не один раз, совместно с Минфином, КГД в первую очередь, Минцифры, и полностью рассмотрели - сколько сегодня платят таксисты, какие компенсационные выплаты платят таксопаркам и операторам программ. И в этой сумме уже предусмотрены средства, которые должны быть направлены в виде налоговых платежей и отчислений. Поэтому мы сказали, что все будет проходить в рамках этой, уже оговоренной непосредственно с гражданином суммы. На сегодня такая договоренность есть. И это поддержал непосредственно, например, оператор платформы Yandex-такси".Тамара Дуйсенова

Ранее сообщалось, что специальный налоговый режим введут для таксистов и курьеров онлайн-сервисов в Казахстане. Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения. Выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.

Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК Казахстан
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