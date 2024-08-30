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Новые изменения в Налоговом и Социальном кодексах Казахстана для ИП и онлайн-сервисов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 16:12 Фото: freepik
Новые изменения в Налоговом и Социальном кодексах Казахстана для ИП и онлайн-сервисов вступают в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об изменениях в Налоговом и Социальном кодексах, которые значительно изменят порядок уплаты налогов и социальных платежей для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность через цифровые платформы.

По словам налогового эксперта Дмитрия Казанцева, "эти изменения направлены на улучшение прозрачности рынка и социальной защищенности людей, получающих доход на интернет-платформах".

Новые правила подразумевают, что налоговыми агентами для ИП станут платформы, через которые предприниматели получают свои доходы. Это означает, что вместо самостоятельного расчета и уплаты налогов ИП теперь будут иметь автоматическое удержание 4% с доходов за оказанные услуги. Эти удержания включают в себя индивидуальный подоходный налог, который будет перечисляться непосредственно в КГД, а также другие социальные платежи (СО, ВОСМС и ОПВ).

Такой подход направлен на упрощение налогового администрирования и снижение административной нагрузки на предпринимателей. Теперь им не нужно самостоятельно подавать налоговые декларации и рассчитывать обязательные отчисления. Этот процесс берет на себя цифровая платформа, что должно сократить количество ошибок при уплате налогов и улучшить собираемость налогов в этой отрасли. Для государства эти изменения означают увеличение прозрачности финансовых операций в цифровом секторе и уменьшение объема теневой экономики. Государственная корпорация получит возможность более точно отслеживать доходы и налоговые поступления, что может положительно сказаться на социально-экономическом развитии страны.

Введение этих изменений является частью общей стратегии Казахстана по модернизации налоговой системы и адаптации ее к условиям цифровой экономики. Государство стремится создать более прозрачную и предсказуемую налоговую среду, которая будет способствовать росту предпринимательства и развитию новых технологий. В то же время эти изменения могут стать вызовом для тех предпринимателей, которые привыкли к существующей системе налогообложения. Однако, как считают эксперты, в долгосрочной перспективе новый порядок уплаты налогов принесет пользу как государству, так и бизнесу, улучшив условия для их взаимного взаимодействия.

Таким образом, с 1 сентября 2024 года вступают в силу важные изменения в налоговом законодательстве Казахстана, которые затрагивают широкий круг индивидуальных предпринимателей и онлайн-платформ. Эти меры направлены на улучшение налогового администрирования и повышение прозрачности финансовых операций, что должно положительно сказаться на экономическом развитии страны.

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