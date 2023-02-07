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Среднюю зарплату назвали в Казахстане

средняя зарплата в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, средняя номинальная заработная плата по Казахстану в четвертом квартале 2022 года (без учета малых предприятий) составила 338 715 тенге, сообщает Zakon.kz.
"Повышение уровня средней заработной платы в IV квартале связано с увеличением фонда заработной платы за счет премиальных и праздничных выплат в конце года. При расчете средней заработной платы фонд заработной платы делится на количество работников. Данные мы получаем от предприятий и организаций, которые отчитались в Бюро по количеству работников и фонду заработной платы. Отмечу, что данные представлены без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью", – пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро Наталья Белоносова.

По ее словам, наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях строительства – 42%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 32,6%, информация и связь – 31,9%.

Снижение среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года отмечено в сфере предоставления прочих видов услуг – на 2,4%.

Среди регионов наибольший рост средней зарплаты зафиксирован в области Ұлытау – 35,2%. Наименьший рост отмечен в Алматинской области – 6,5%.

При этом медианная заработная плата в четвертом квартале составила 204 168 тенге.

В Бюро нацстатистики напомнили, что в первом квартале средняя номинальная зарплата составила 285 433 тенге, во втором - 312 011 тенге, в третьем - 299 782 тенге.


Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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