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Финансы

Назван средний размер зарплаты в Казахстане

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Бюро национальной статистики сегодня, 12 мая 2025 года, предоставили данные о заработной плате в первом квартале, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке за январь, февраль и март составило 300 307 тенге.

"Среднее значение номинальной заработной платы без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, за первый квартал этого года составило 423 133 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2024 года составил 10,7%".Бюро национальной статистики

По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях:

  • информации и связи – на 31,3%,
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 17,3%,
  • искусство, развлечение и отдых – на 16,1%.

В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла на 6,2%, в образовании – на 6,1%.

Фото: stat.gov.kz

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за первый квартал 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился:

  • в области Улытау – на 19,4%,
  • в Костанайской области – на 14,6%,
  • в Алматы – на 14,2%.

Фото: stat.gov.kz

Справочно:

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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