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Врач призвала воздержаться от жевательной резинки

советы, врач Фото: pixabay
Стоматолог Алена Бубнова предупредила, что жвачка может негативно повлиять на здоровье зубов и желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первую очередь из-за этого продукта изнашиваются пломбы.

"Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов", - отметила стоматолог в разговоре с "Газетой.Ru".

Она также отметила, что жевательные резинки способствуют увеличению объема выделяемого желудочного сока.

При этом Бубнова уточнила, что жвачка на голодный желудок может привести к заболевания желудочного-кишечного тракта.

Врач добавила, что не стоит употреблять жевательную резинку более 7 минут, в этом случае удастся избежать негативных последствий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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