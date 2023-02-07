Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Мангистауской области начато строительство нового магистрального газопровода

газ Фото: АО "НК "QazaqGaz"
7 февраля 2023 года в Мангистауской области состоялась символическая сварка первого стыка строительства мегапроекта газотранспортной системы Казахстана – второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен".

Торжественную церемонию открыли председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Согласно технологической схеме проекта, общая протяженность 2-й нитки газопровода составит 308 км, пропускная способность 5,8 млрд м3/год. Согласно графику производства работ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года.

В Мангистауской области начато строительство нового магистрального газопровода

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

"На сегодняшний день в Мангистауской области наблюдается самое высокое потребление природного газа на внутреннем рынке страны, поэтому мегапроект строительства второй нитки имеет важное социально-экономическое значение, а также усилит энергобезопасность региона", – сказал Санжар Жаркешов.

По словам главы QazaqGaz, реализация мегапроекта позволит обеспечить стабильное газоснабжение населенных пунктов Мангистауской области, крупных предприятий, работа которых напрямую зависит от надежной и бесперебойной транспортировки газа для генерации электроэнергии, тепловодоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий региона, а также предотвращения внештатных ситуаций и исключения риска остановок подачи газа, как стратегически важной услуги населению региона.

Проект реализуется в приоритетном порядке в рамках исполнения поручения главы государства по повышению надежности газоснабжения Мангистауской области и обеспечению энергобезопасности страны, в целом.

Выступая на торжественном мероприятии, аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализация данного проекта окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона.

В Мангистауской области начато строительство нового магистрального газопровода

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева для обеспечения стабильного газоснабжения Мангистауской области национальная компания QazaqGaz начала строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен. Реализация данного проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также повышению качества жизни населения", - сказал аким области Нурлан Ногаев.

В Мангистауской области начато строительство нового магистрального газопровода

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту газотранспортной системы "Жанаозен-Жетыбай-Актау". Данная система состоит из трех ниток и является продолжением магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу", который покрывает потребность в природном газе Мангистауской области, города Актау и крупных промышленных предприятий области такие как МАЭК и др.

Читайте также

В Экибастузе планируют провести масштабный ремонт системы теплоснабжения

Метель, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана

Главное за день: помощь Турции и "золотой" лук

Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
землетрясения в мире
Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления