В Мангистауской области начато строительство нового магистрального газопровода

7 февраля 2023 года в Мангистауской области состоялась символическая сварка первого стыка строительства мегапроекта газотранспортной системы Казахстана – второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен".

Торжественную церемонию открыли председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Согласно технологической схеме проекта, общая протяженность 2-й нитки газопровода составит 308 км, пропускная способность 5,8 млрд м3/год. Согласно графику производства работ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года.





Фото: АО "НК "QazaqGaz"

"На сегодняшний день в Мангистауской области наблюдается самое высокое потребление природного газа на внутреннем рынке страны, поэтому мегапроект строительства второй нитки имеет важное социально-экономическое значение, а также усилит энергобезопасность региона", – сказал Санжар Жаркешов.

По словам главы QazaqGaz, реализация мегапроекта позволит обеспечить стабильное газоснабжение населенных пунктов Мангистауской области, крупных предприятий, работа которых напрямую зависит от надежной и бесперебойной транспортировки газа для генерации электроэнергии, тепловодоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий региона, а также предотвращения внештатных ситуаций и исключения риска остановок подачи газа, как стратегически важной услуги населению региона.

Проект реализуется в приоритетном порядке в рамках исполнения поручения главы государства по повышению надежности газоснабжения Мангистауской области и обеспечению энергобезопасности страны, в целом.

Выступая на торжественном мероприятии, аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализация данного проекта окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона.





Фото: АО "НК "QazaqGaz"

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева для обеспечения стабильного газоснабжения Мангистауской области национальная компания QazaqGaz начала строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен. Реализация данного проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также повышению качества жизни населения", - сказал аким области Нурлан Ногаев.





Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту газотранспортной системы "Жанаозен-Жетыбай-Актау". Данная система состоит из трех ниток и является продолжением магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу", который покрывает потребность в природном газе Мангистауской области, города Актау и крупных промышленных предприятий области такие как МАЭК и др.

