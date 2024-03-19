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Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Мангистауской области

Взрыв на магистральном газопроводе в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 12:31 Фото: primeminister.kz
18 марта ночью в Мангистауской области произошел взрыв на магистральном газопроводе (МГ) недалеко от села Бейнеу, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительной информации ДЧС Мангистауской области, произошел пожар в поршневом диспетчерском узле магистрального газопровода.

"18 марта в 23:10 час. поступила информация о том, что по адресу: Бейнеуский район, в трех километрах от с. Бейнеу, на открытой территории при приеме поршня-дефектоскопа по магистральному газопроводу "САЦ-5" в районе узла подключения Лупинга МГ "САЦ-4" произошел хлопок газо-воздушной смеси, с последующим возгоранием газа надземного газопровода", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара загорелся стоявший рядом экскаватор.

"Утечку газа ликвидировали до прибытия противопожарной службы ДЧС. Площадь загорания 50 кв.м. Объекты жизнедеятельности функционируют в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

16 марта схожее техногенное ЧП произошло в Актау: на территории Индустриального парка огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула.

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