"Подозревал госслужащего": активист из Тараза задержан за ложный донос о поджоге своего авто
Фото: Zakon.kz
В октябре 2022 года житель Тараза обратился с заявлением в полицию и заявил, что его машину подожгли. По данному факту зарегистрировали уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы полиции Жамбылской области, в своих показаниях, а также в социальных сетях потерпевший подозревал в организации поджога машины должностное лицо - государственного служащего, связывая произошедшее со своей общественной деятельностью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан злоумышленник. Он рассказал, что совершил поджог за вознаграждение от заявителя.
Теперь в отношении активиста зарегистрировано уголовное дело по статье 419 части 3 УК РК (заведомо ложный донос о совершенном преступлении, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
"Имеются неопровержимые доказательства его вины. После установления лиц, совершивших поджог, заявитель различными способами пытался воспрепятствовать следствию. 7 февраля он водворен в изолятор временного содержания УП Тараза. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Жамбылской области
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