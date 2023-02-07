"Подозревал госслужащего": активист из Тараза задержан за ложный донос о поджоге своего авто

В октябре 2022 года житель Тараза обратился с заявлением в полицию и заявил, что его машину подожгли. По данному факту зарегистрировали уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Жамбылской области, в своих показаниях, а также в социальных сетях потерпевший подозревал в организации поджога машины должностное лицо - государственного служащего, связывая произошедшее со своей общественной деятельностью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан злоумышленник. Он рассказал, что совершил поджог за вознаграждение от заявителя.

Теперь в отношении активиста зарегистрировано уголовное дело по статье 419 части 3 УК РК (заведомо ложный донос о совершенном преступлении, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).