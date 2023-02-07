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В Костанайской области в аварии погибли близнецы и их мать

смертельная авария Фото: polisia.kz
В Костанайской области в дорожно-транспортном происшествии погибли близнецы и их мать, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 7 февраля на 470 км трассы Костанай – Карабутак.

"Водитель автомашины JAC S3, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом", – сообщили в пресс-службе ДП региона.

На месте погибли двое детей 9-ти лет и их 33-летняя мать.

Ведется следствие.

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