В Костанайской области в аварии погибли близнецы и их мать
Фото: polisia.kz
В Костанайской области в дорожно-транспортном происшествии погибли близнецы и их мать, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 7 февраля на 470 км трассы Костанай – Карабутак.
"Водитель автомашины JAC S3, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом", – сообщили в пресс-службе ДП региона.
На месте погибли двое детей 9-ти лет и их 33-летняя мать.
Ведется следствие.
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