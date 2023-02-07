В ЗКО экоактивисты выступили против разработки нового карьера

В Западно-Казахстанской области экоактивисты выступили против разработки 69-го по счету карьера по добыче стройматериалов на месте пойменного леса, где растут многолетние и редкие деревья, сообщает Zakon.kz.

Идея вырубить лес для добычи песка и гравия появилась у бизнесменов два года назад. Тогда они получили лицензию на освоение участка площадью 18 га в пойме Урала. Но сельчане, экологи и общественники выступили против. Евгения Максимова видела, как карьеры превращают леса в пустырь. Их просто засыпают строительным мусором, не рекультивируют. Зато обычных сельчан штрафуют за то, что на этих землях пасётся скот, негодует эколог.



"Местные жители крайне возмущены тем, что будет карьер. И говорят, нам значит нельзя здесь скотину пасти, а лес раскопать здесь можно? Люди решили написать петицию, обратиться, чтобы ввели мораторий на ведение хозяйственной деятельности в пойменных лесах, что позволит хотя бы на короткое время возродиться этим лесам", - рассказала телеканалу "Астана" эколог Евгения Максимова.

"Уральский лесхоз" после нескольких лет судебных тяжб и смены руководства все-таки подписал мировое соглашение со строительной компанией. Разработку карьера разрешили. Чиновники уверяют, что это законно.

"Согласно правилам проведения работ на территории государственного фонда, согласно правилам 85, утвержденным министерством экологии, геологии и природных ресурсов от 20 года. Все согласования прошли согласно данным правилам". Руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулироваться природопользования ЗКО Алтын Туралиева

Разработка карьеров приведет к изменению русла реки, вода будет исчезать с еще большей скоростью, что приведет к гибели местной флоры и фауны, уверены экологи и активисты. К тому же перед тем как разрешить добычу песка и гравия, местные власти не провели общественные слушания, говорят западноказахстанцы. Бизнесмены находят лазейки в законодательстве о запретной полосе, считает глава местного эколого-географического общества. Дархан Сариев предлагает придать лесам в пойме реки статус особо охраняемых территорий.

"Надо поддержать решение министерства экологии, геологии и природных ресурсов о создании резервата Жайык. Проблема заключается в том, что очень многие пойменные леса в природоохранных зонах, они розданы в частную собственность. Нужна ревизия большая, и надо, безусловно, для экологии изъять эти участки". Председатель Западно-Казахстанского эколого-географического общества Дархан Сариев

Тем временем в регионе продолжают незаконно вырубать леса. Сумма штрафов за минувший год составила 1 млн тенге. Эксперты считают, что пора ужесточить закон и за вырубку деревьев привлекать к уголовной ответственности.

25 января в Алматы экологи выступили против расширения "Шымбулака".