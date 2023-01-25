В Алматы экологи выступили против расширения "Шымбулака"

Руководство горно-лыжного курорта "Шымбулак" заявило о планах разгрузить курорт из-за наплыва туристов, однако экологи категорически против строительства еще одного курорта близ Алматы, сообщает Zakon.kz.

На "Шымбулаке" проложено 17 трасс общей протяженностью 25 км. Как уточняет КТК, в новогодние праздники только за день курорт посетили 12 тыс. туристов. Такую тенденцию руководители базы объясняют малоснежной зимой в Европе и антироссийскими санкциями.

"Зима в этом году в Европе выдалась малоснежная. В России также мало снега. На курортах Красной поляны, в Грузии до сих пор недостаточно снега, и, соответственно, мы фиксируем значительный рост международных туристов. Из годового посещения – 250-270 тыс. международных туристов". Гендиректор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов

Отмечается, что в 2013 году близ Алматы планировали начать строительство горнолыжного курорта "Кок-Жайляу". Споры вокруг новой базы не утихали больше 6 лет. Тогда экоактивисты сумели отстоять Иле-Алатауский заповедник. В 2019-м было решено вернуть территорию урочища в состав национального парка.

В 2022 комиссия признала правомерным решение о переводе урочища Кок-Жайляу в Иле-Алатауский национальный парк при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

"У нас же и в Талгаре, и в Иссыке, и в Тургене есть много хороших мест для отдыха. Для этого нужна правильная логистика. Если будет опрокинута канатная дорога через весь хребет или пешие тропы, тогда будет меньше давления на курорт "Шымбулак". И не нужно развивать Кок-Жайляу как единственную альтернативу для развития туризма. Десятки тысяч деревьев там растут. Это будет большая экологическая катастрофа. Плюс в котловане находится. Там будет транспорт. Смог будет уже на уровне Кок-Жайляу". Основатель республиканского общественного объединения Kаz Eco Patrol Тимур Елеусизов

Спустя почти 10 лет любители активного отдыха вновь заговорили о расширении горнолыжной базы. Туроператоры уверяют: в Алматы приезжают гости из России, Китая, Южной Кореи и арабских стран. И обязательным местом для посещения является именно "Шымбулак". Но туристам там уже тесно.

"Первая проблема – то, что слишком много становится людей на курортах. Это большие очереди, ожидание. Им приходится иногда час стоять, чтобы посетить какую-то активность. Один турист приезжает минимум на три, обычно пять ночей. Получается, один турист заплатит более 500 долларов. Плюс он каждый день ходит в рестораны, у него обеды, ужины. Он покупает сувениры. Он пользуется транспортом, он использует услуги гидов. Тратится на "Шымбулак", аренду оборудования. Достаточно большую сумму оставляет турист, посещая Казахстан". Директор туроператора по внутреннему и въездному туризму Асем Козбагарова

В прошлом сезоне "Шымбулак" посетило больше 1 млн человек. Сейчас руководители курорта вместе с европейскими партнерами рассматривают возможность расширения курорта с помощью строительства новых канатных дорог в ущелье Кимасар.

"Это полностью строительство горной инфраструктуры, канатной дороги, прокладка электрокабеля, водоснабжения, строительство системы искусственного снижения трасс, соответственно, профилирование трасс. Мы здесь говорим только про реализацию горной инфраструктуры. Строительство коммерческой части не предполагается в этом ущелье". Ринат Абдрахманов

Таким образом, руководители курорта планируют в прямом смысле разгрузить "Шымбулак". Но вот когда начнется и во сколько обойдется строительство канатных дорог, пока неясно.

