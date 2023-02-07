Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбой в работе соцсети

соцсеть Фото: pixabay
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбой в работе соцсети, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, сайт и приложение социальной сети не работают.

В пресс-службе компании заявили, что работают над восстановлением доступа к страницам.

"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме", - цитируют "Известия" представителей соцсети.

Отметим, что в конце октября 2022 года в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдался массовый сбой.

Читайте также

Google запускает чат-бот

Четвертый метеоспутник "Электро-Л", запущенный с Байконура, вывели на орбиту

Telegram ввел для Premium-клиентов автоперевод с иностранных языков на русский

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
землетрясения в мире
Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления