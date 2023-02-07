Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбой в работе соцсети, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, сайт и приложение социальной сети не работают.



В пресс-службе компании заявили, что работают над восстановлением доступа к страницам.

"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме", - цитируют "Известия" представителей соцсети.

Отметим, что в конце октября 2022 года в работе социальных сетей Instagram и Facebook наблюдался массовый сбой.