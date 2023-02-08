Сняты ограничения движения на западных республиканских автотрассах
Фото: pixabay
В связи с улучшением погодных условий запрет на движение полностью снят в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях, сообщает Zakon.kz.
По информации "Казавтожол", дорожные службы расчистили проезжую часть и обеспечили проезд.
"К данному часу движение ограничено на двух автодорогах республиканского значения в Алматинской области. Так, в связи с туманом и недостаточной видимостью движение ограничено для всех видов автотранспорта на а/д Алматы-Шелек-Хоргос 25-136 км и Алматы-Ташкент-Термез, 59-101 км", - говорится в сообщении.
Ранее "Казавтожол" сообщал о закрытии нескольких дорог из-за непогоды.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ