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Сняты ограничения движения на западных республиканских автотрассах

зима Фото: pixabay
В связи с улучшением погодных условий запрет на движение полностью снят в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казавтожол", дорожные службы расчистили проезжую часть и обеспечили проезд.


"К данному часу движение ограничено на двух автодорогах республиканского значения в Алматинской области. Так, в связи с туманом и недостаточной видимостью движение ограничено для всех видов автотранспорта на а/д Алматы-Шелек-Хоргос 25-136 км и Алматы-Ташкент-Термез, 59-101 км", - говорится в сообщении.

Ранее "Казавтожол" сообщал о закрытии нескольких дорог из-за непогоды.

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Казавтожол Актюбинская область Атырауская область Мангистауская область
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