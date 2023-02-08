Сняты ограничения движения на западных республиканских автотрассах

Фото: pixabay

В связи с улучшением погодных условий запрет на движение полностью снят в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях, сообщает Zakon.kz.

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