В Мангистауской и Актюбинской областях закрыли два участка дорог

Фото: pixabay

В Мангистауской и Актюбинской областях из-за непогоды закрыли для движения автотранспорта два участка дорог, сообщает Zakon.kz.

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