В Мангистауской и Актюбинской областях закрыли два участка дорог
Фото: pixabay
В Мангистауской и Актюбинской областях из-за непогоды закрыли для движения автотранспорта два участка дорог, сообщает Zakon.kz.
По информации "Казавтожол", в Мангистауской области ограничение движения введено для общественного автотранспорта на дороге Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау, 210-217 км, - от границы Атырауской области до села Бейнеу.
"В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для общественного автотранспорта на автодороге Актобе-Атырау-граница РФ, 255-330 км, это участок от поселка Карауылкелди до границы Атырауской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на большей части территории Казахстана ожидаются осадки 8 февраля.
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