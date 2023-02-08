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Гибридные автомобили загрязняют воздух больше, чем заявляют производители

Гибридные автомобили загрязняют воздух больше, чем заявляют производители Фото: Zakon.kz
Гибридные авто некоторых марок загрязняют окружающую среду больше, чем об этом официально заявлено, показали исследования, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об автомобилях смешанных типов от BMW, Renault и Peugeot, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное Швейцарским технологическим университетом Граца.

"Тесты, проведенные независимыми группами, неоднократно подтверждали, что автомобили гибридного типа сжигают больше топлива, чем предполагают лабораторные данные. Сжигание большего количества топлива увеличивает эксплуатационные расходы и увеличивает выбросы углерода, загрязняющие окружающую среду", — сказано в статье.

Производители автомобилей утверждают, что сочетание топливного двигателя и электромотора — это идеальное сочетание, которое экономит расход топлива и сохраняет окружающую среду более чистой.

Исследователи говорят, что это миф. И призывают всех автопроизводителей переходить на выпуск электрокаров.

В Казахстане электромобили освободят от уплаты таможенных пошлин и налогов. Об этом стало известно осенью 2022 года из сообщения Комитета госдоходов МФ РК.

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