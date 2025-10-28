#АЭС в Казахстане
Общество

В Минэнерго пока не знают, что делать со старыми электростанциями, загрязняющими воздух

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор Департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин 28 октября 2025 года на брифинге в правительстве назвал количество электростанций, которые наиболее сильно загрязняют атмосферу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране действует утвержденное постановление правительства по топ-50 загрязнителей.

"В топ-50 загрязнителей входят 19 электростанций и две станции с комбинированным циклом. Сегодня у нас утверждены дорожные карты по каждой станции. Некоторые станции уже провели техническое обследование и уже понимают, какие технические решения необходимы для них", – сказал Мусин.

По его словам, станции были введены еще в советское время, поэтому не на всех из них есть возможность установки датчиков по выбросам.

"Поэтому некоторые станции легче будет даже закрыть, чем устанавливать фильтры. Это может быть дороже. Поэтому на сегодняшний день по части этих станций решение будет известно после техобследования", – добавил спикер.

Ранее мы писали о потенциальных инвесторах для строительства ТЭЦ в Усть-Каменогорске и в Семее.

Азамат Сыздыкбаев
