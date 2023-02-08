Геннадий Головкин отказался от титула

Казахстанский боксер отказался от титула чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.

Информацию от этом распространил бразильский журналист Уилсон Балдини-младший в своем твит-аккаунте, пишет Sports.kz. Официального подтверждения пока не поступало.





GGG abdicou do título da IBF. Como fica @esquivafalcao ? — Wilson Baldini Jr (@baldoboxe) February 7, 2023

"GGG отказался от титула IBF", – сказано в твите.



Отказ GGG от пояса означает, что обязательный претендент и первый номер рейтинга бразилец Эскива Фалькао, скорее всего, будет драться за вакантный титул.

Второе место в рейтинге IBF занимает австралиец Майкл Зерафа, третья позиция – у немецкого боксера Винченцо Гуальтьери.

В середине января World Boxing News представил рейтинг Pound for Pound Boxing за первый месяц 2023 года. Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 27 место из 50 бойцов.

