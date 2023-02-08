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Геннадий Головкин отказался от титула

Геннадий Головкин отказался от титула Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер отказался от титула чемпиона мира, сообщает Zakon.kz.

Информацию от этом распространил бразильский журналист Уилсон Балдини-младший в своем твит-аккаунте, пишет Sports.kz. Официального подтверждения пока не поступало.


"GGG отказался от титула IBF", – сказано в твите.

Отказ GGG от пояса означает, что обязательный претендент и первый номер рейтинга бразилец Эскива Фалькао, скорее всего, будет драться за вакантный титул.

Второе место в рейтинге IBF занимает австралиец Майкл Зерафа, третья позиция – у немецкого боксера Винченцо Гуальтьери.

В середине января World Boxing News представил рейтинг Pound for Pound Boxing за первый месяц 2023 года. Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 27 место из 50 бойцов.

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Мария Мельникова
Головкин Геннадий
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