Геннадий Головкин отказался от титула
Информацию от этом распространил бразильский журналист Уилсон Балдини-младший в своем твит-аккаунте, пишет Sports.kz. Официального подтверждения пока не поступало.
GGG abdicou do título da IBF. Como fica @esquivafalcao ?— Wilson Baldini Jr (@baldoboxe) February 7, 2023
"GGG отказался от титула IBF", – сказано в твите.
Отказ GGG от пояса означает, что обязательный претендент и первый номер рейтинга бразилец Эскива Фалькао, скорее всего, будет драться за вакантный титул.
Второе место в рейтинге IBF занимает австралиец Майкл Зерафа, третья позиция – у немецкого боксера Винченцо Гуальтьери.
В середине января World Boxing News представил рейтинг Pound for Pound Boxing за первый месяц 2023 года. Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял в рейтинге 27
место из 50 бойцов.