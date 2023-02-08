"Аль-Хилаль" сенсационно обыграл "Фламенго" на клубном чемпионате мира по футболу

Один из лучших футбольных клубов планеты и Бразилии "Фламенго" не смог переиграть "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии в полуфинале клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

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Саудиты был сильнее южноамериканцев со счетом 3:2, благодаря дублю форварда сборной Саудовской Салема Аль-Досари и еще одному голу аргентинца Лусиано Вьетто.

В другом матче стадии 1/2 финала КЧМ-2023 мадридский "Реал" сыграет с египетским "Аль-Ахли". Этот поединок запланирован на 8 февраля. Финал клубного чемпионата мира состоится 11 февраля. В этот же день пройдет встреча за 3-е место.

Действующим обладателем КЧМ является лондонский "Челси", который в финале победил бразильский "Палмейрас" - 2:1.