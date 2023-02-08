"Аль-Хилаль" сенсационно обыграл "Фламенго" на клубном чемпионате мира по футболу
Фото: Instagram/fifaworldcup
Один из лучших футбольных клубов планеты и Бразилии "Фламенго" не смог переиграть "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии в полуфинале клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
Саудиты был сильнее южноамериканцев со счетом 3:2, благодаря дублю форварда сборной Саудовской Салема Аль-Досари и еще одному голу аргентинца Лусиано Вьетто.
В другом матче стадии 1/2 финала КЧМ-2023 мадридский "Реал" сыграет с египетским "Аль-Ахли". Этот поединок запланирован на 8 февраля. Финал клубного чемпионата мира состоится 11 февраля. В этот же день пройдет встреча за 3-е место.
Действующим обладателем КЧМ является лондонский "Челси", который в финале победил бразильский "Палмейрас" - 2:1.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ