Мужчина погиб в массовом ДТП в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Массовое ДТП с участием восьми машин произошло в Алматинской области. Один человек погиб, рассказали в ДП Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

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