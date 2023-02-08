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Мужчина погиб в массовом ДТП в Алматинской области

Алматинская область Фото: polisia.kz
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло в Алматинской области. Один человек погиб, рассказали в ДП Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 7 февраля близ села Унгыртас Жамбылского района на 82 км автодороги Алматы – Бишкек.

"В результате ДТП 34-летний водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте. В больницу села Узынагаш доставлены трое, 1958, 1978 и 1984 г.р., двое из которых являются пассажирами автобуса", – отметили в полиции.
Алматинская область

Фото: polisia.kz

Уголовное дело зарегистрировано по статье 345 УК РК.

30 января автомобиль загорелся после ДТП на трассе в Алматинской области. Два человека погибли на месте происшествия. 

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